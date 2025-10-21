Forma Sane'nin

Galatasaray'da artık bütün planlar yarın oynanacak olan Bodo maçına göre yapılırken, teknik direktör Okan Buruk da kafasındaki kadroyu şekillendirmeye başladı. Başarılı çalıştırıcı, son oynanan Liverpool maçına göre bazı değişikliklere gidecek. Sakatlığı bulunan Singo'nun yanı sıra Yunus'u kulübeye çekecek. Milli futbolcunun yerine, Leroy Sane'nin forma giymesi bekleniyor. Bodo Glimt'i asla küçümsemeyen ancak Liverpool maçı kadar fiziksel bir yoğunluğun olmadığını ve daha fazla hücumü düşünmeleri gerektiğini belirten teknik direktör Okan Buruk, tercihini Sane'den yana kullanacak. Orta alana milli takım yorgunluğunu atan Mario Lemina'yı yeniden yerleştirmek isteyen başarılı çalıştırıcı, her zaman olduğu gibi Torreira ve İlkay Gündoğan'a dokunmayacak. Frankfurt maçında bir asist yapan Sane, Liverpool önünde ise süre almamıştı.