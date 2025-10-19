CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında konuk edeceği Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 17:54
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu, orta-şut ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

OKAN BURUK'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan bugün doğum günü olan Okan Buruk için sürpriz kutlama yapıldı. Tesislerde yapılan kutlamaya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik ekip katıldı. Kutlamada Özbek de Buruk için bir konuşma gerçekleştirdi. Okan Buruk daha sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastası kesti ve tebrikleri kabul etti.

B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
Sane Almanya'da gündem oldu!
DİĞER
Fenerbahçe'nin yıldızına yakın markaj! Transferin şartlarını açıkladılar...
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan sert müdahale talimatı
Derbide kazanan F.Bahçe Beko!
Kayseri'de kazanan Samsun!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 17:21
Como: Kenan ve Nico'ya teşekkürler Como: Kenan ve Nico'ya teşekkürler 17:05
A. Bilbao, Elche ile yenişemedi! A. Bilbao, Elche ile yenişemedi! 17:01
Gaziantep FK-Antalyaspor | CANLI Gaziantep FK-Antalyaspor | CANLI 16:44
Keçiören ile Sivas yenişemedi! Keçiören ile Sivas yenişemedi! 15:42
Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu! Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu! 15:38
Daha Eski
Juve'ye Como şoku! Juve'ye Como şoku! 15:33
Fırtına deplasmanda mağlup! Fırtına deplasmanda mağlup! 15:26
Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 15:12
Beşiktaş'ta Konya mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Konya mesaisi başladı! 15:11
F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! 14:59
Sane Almanya'da gündem oldu! Sane Almanya'da gündem oldu! 14:45