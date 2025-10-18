Kaan Ayhan: Hak ederek kazandık!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu. İşte Ayhan’ın açıklamaları…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 22:27
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Kaan Ayhan mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Kaan Ayhan'ın maç sonu açıklamaları…

"HAK EDEREK KAZANDIK"

"Mutluyuz. Milli aradan sonra ilk maç... Bazı oyuncular 2 gün önce geldi. Bazı soru işaretleri oluşuyor, tüm oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Hak ederek kazandık. Maçın bazı bölümlerinde son pasları etkili yapsaydık daha rahat bir galibiyet olabilirdi. Zor bir sürece giriyoruz şimdi. Galip gelmek ön plandaydı. Hem kendimiz için hem de taraftarımız için mutluyuz."

"TARAFTARIMIZIN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"

"Bodo ile içeride oynayacağız. Taraftarımızın gücünü biliyoruz. Zor bir maç olacak. Tottenham maçını gördük. O maçta Bodo çok zorladı. Bu takımlar daha agresif oynuyor, favori siz oluyorsunuz ve sizi çok zorluyorlar. Kendi evimizde galip gelip fikstürde avantaj elde etmek istiyoruz."

