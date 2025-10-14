HaberlerGalatasaray Galatasaray transferde rotasını orta sahaya çevirdi! Nijeryalı yıldız Osimhen'den bilgi aldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonunu genişletmek istiyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon gündemine aldığı Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Nijeryalı yıldız oyuncunun Osimhen'den bilgi aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
6 ve 8 numara pozisyonunda görev yapabilen Onyedika, sezon sonu ayrılma ihtimali olan Lemina'nın yerine düşünülüyor.
OSIMHEN'DEN BİLGİ ALDI Sabah'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki Nijeryalı dinamonun Belçika ekibi Club Brugge ile bir buçuk yıllık sözleşmesi kaldı. Bu sezon 14 maçta oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol-1 asistlik performansa imza atan Onyedika için kulübü 15-20 milyon Euro aralığında bonservis beklentisinde.
Nijeryalı orta saha oyuncusu, milli takımdan arkadaşı Osimhen'den Galatasaray hakkında bilgi almaya başladı.