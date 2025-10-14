Galatasaray transferde rotasını orta sahaya çevirdi! Nijeryalı yıldız Osimhen'den bilgi aldı

6 ve 8 numara pozisyonunda görev yapabilen Onyedika, sezon sonu ayrılma ihtimali olan Lemina'nın yerine düşünülüyor.

OSIMHEN'DEN BİLGİ ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki Nijeryalı dinamonun Belçika ekibi Club Brugge ile bir buçuk yıllık sözleşmesi kaldı. Bu sezon 14 maçta oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol-1 asistlik performansa imza atan Onyedika için kulübü 15-20 milyon Euro aralığında bonservis beklentisinde.