Galatasaray transferde rotasını orta sahaya çevirdi! Nijeryalı yıldız Osimhen'den bilgi aldı

Ziraat Türkiye Kupası
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonunu genişletmek istiyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon gündemine aldığı Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Nijeryalı yıldız oyuncunun Osimhen'den bilgi aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Kale, defans ve hücum hattında fazla alternatife sahip G.Saray'ın orta saha rotasyonu ise sınırlı sayıda kaldı.

Lemina-Torreira-Sara-İlkay dörtlüsünden üçü ilk 11'de sahaya çıkarken, yedek kulübesindeki Berkan ve Kaan bu rekabete henüz giremedi.

Ara transfer döneminde öncelik orta saha takviyesine verildi. Okan Buruk'un sezon başında istediği Raphael Onyedika listenin ilk sırasına yazıldı.

6 ve 8 numara pozisyonunda görev yapabilen Onyedika, sezon sonu ayrılma ihtimali olan Lemina'nın yerine düşünülüyor.

OSIMHEN'DEN BİLGİ ALDI
Sabah'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki Nijeryalı dinamonun Belçika ekibi Club Brugge ile bir buçuk yıllık sözleşmesi kaldı. Bu sezon 14 maçta oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol-1 asistlik performansa imza atan Onyedika için kulübü 15-20 milyon Euro aralığında bonservis beklentisinde.

Nijeryalı orta saha oyuncusu, milli takımdan arkadaşı Osimhen'den Galatasaray hakkında bilgi almaya başladı.

