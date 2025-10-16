CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Icardi ve Sane için kritik karar!

Galatasaray'da Icardi ve Sane için kritik karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da milli aranın ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele Teknik Direktör Okan Buruk'tan takımın yıldız isimleri Mauro Icardi ve Leroy Sane için kritik karar geldi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 09:31
Galatasaray'da Icardi ve Sane için kritik karar!

Galatasaray'da milli araya girilirken takıma izin verilmişti. Sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimleri Mauro Icardi ve Leroy Sane ize izinden erken dönüp antrenmanlara katılmıştı.

Galatasaray'da Icardi ve Sane için kritik karar!

Okan Buruk'un bu iki oyuncunun özverisine karşılıksız kalmayacağı öğrenildi. Türkiye gazetesinin haberine göre; Buruk hem Icardi'yi hem de Sane'yi cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynanacak mücadelede 11'de sahaya sürecek.

Galatasaray'da Icardi ve Sane için kritik karar!

OSIMHEN YEDEK OLACAK

Millî takım kampından dönecek olan Victor Osimhen ile Mario Lemina ise bu mücadelede dinlendirilecek. İki futbolcunun Bodo/Glimt ile oynanacak zorlu maç öncesi dinlendirilmesi planlanıyor.

