Galatasaray'da Icardi ve Sane için kritik karar!

Galatasaray'da milli araya girilirken takıma izin verilmişti. Sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimleri Mauro Icardi ve Leroy Sane ize izinden erken dönüp antrenmanlara katılmıştı.
Okan Buruk'un bu iki oyuncunun özverisine karşılıksız kalmayacağı öğrenildi. Türkiye gazetesinin haberine göre; Buruk hem Icardi'yi hem de Sane'yi cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynanacak mücadelede 11'de sahaya sürecek.
OSIMHEN YEDEK OLACAK
Millî takım kampından dönecek olan Victor Osimhen ile Mario Lemina ise bu mücadelede dinlendirilecek. İki futbolcunun Bodo/Glimt ile oynanacak zorlu maç öncesi dinlendirilmesi planlanıyor.
