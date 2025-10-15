İlkay'dan mutlusu yok

Sarı-kırmızılıların deneyimli orta sahası İlkay Gündoğan hem saha içinde hem de saha dışında takımın neşe kaynağı oluyor. Galatasaray forması giymekten dolayı çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren İlkay, antrenmanlarda performansıyla dikkat çekiyor. Hem hırsı hem de pozitif tutumuyla teknik heyetin takdirini kazanan 35 yaşındaki futbolcu, aile yaşantısıyla da beğeni topluyor. Öte yandan İlkay Gündoğan'ın ailesi de İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu. Deneyimli futbolcunun eşi ve çocukları kısa sürede yeni hayatlarına uyum sağladı. Bu mutlu aile ortamı İlkay Gündoğan'ın saha içindeki başarısına da doğrudan etki ediyor.

AİLE SAADETİ

İlkay ve ailesi, İstanbul'da çok mutlu bir yaşam geçiriyor. Her fırsatta eşi ve çocuklarıyla vakit geçiren İlkay, Türkiye'ye gelmekten dolayı çok memnun olduğunu dile getiriyor.