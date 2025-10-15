CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İlkay'dan mutlusu yok

İlkay'dan mutlusu yok

Aslan’ın deneyimli yıldızı İlkay Gündoğan hem saha içinde hem de saha dışında mutlu görüntüsüyle dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu, teknik ekibin takdirini topluyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlkay'dan mutlusu yok

Sarı-kırmızılıların deneyimli orta sahası İlkay Gündoğan hem saha içinde hem de saha dışında takımın neşe kaynağı oluyor. Galatasaray forması giymekten dolayı çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren İlkay, antrenmanlarda performansıyla dikkat çekiyor. Hem hırsı hem de pozitif tutumuyla teknik heyetin takdirini kazanan 35 yaşındaki futbolcu, aile yaşantısıyla da beğeni topluyor. Öte yandan İlkay Gündoğan'ın ailesi de İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu. Deneyimli futbolcunun eşi ve çocukları kısa sürede yeni hayatlarına uyum sağladı. Bu mutlu aile ortamı İlkay Gündoğan'ın saha içindeki başarısına da doğrudan etki ediyor.

AİLE SAADETİ

İlkay ve ailesi, İstanbul'da çok mutlu bir yaşam geçiriyor. Her fırsatta eşi ve çocuklarıyla vakit geçiren İlkay, Türkiye'ye gelmekten dolayı çok memnun olduğunu dile getiriyor.

Icardi'den büyük fedakarlık!
G.Saray'dan Lookman bombası!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı!
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Daha Eski
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 01:17
Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! 01:17
Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! 01:17
F.Bahçe Beko'ya evinde şok! F.Bahçe Beko'ya evinde şok! 01:17
Anadolu Efes deplasmanda galip! Anadolu Efes deplasmanda galip! 01:17