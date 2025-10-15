Barış Alper’e özel sözleşme

Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme yapılacak. 25 yaşındaki yıldız, yeni sözleşmesinde yer alacak bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euroyu bulan bir kazanca sahip olacak. 3 milyon euro net maaş alması beklenen milli futbolcunun, ayrıca sadakat bonusu, belli sayıda maça çıkma bonusu ve belli sayıda gol katkısı yapma bonusu gibi ek kazançları da olacak.