Ziraat Türkiye Kupası
Barış Alper'e özel sözleşme

Barış Alper'e özel sözleşme

Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme yapılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Barış Alper'e özel sözleşme

Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme yapılacak. 25 yaşındaki yıldız, yeni sözleşmesinde yer alacak bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euroyu bulan bir kazanca sahip olacak. 3 milyon euro net maaş alması beklenen milli futbolcunun, ayrıca sadakat bonusu, belli sayıda maça çıkma bonusu ve belli sayıda gol katkısı yapma bonusu gibi ek kazançları da olacak.

