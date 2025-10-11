Dursun Özbek: Galatasaray mali açıdan bağımsız olmuştur!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün 120. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Özbek, Galatasaray'ın mali açıdan bağımsız olduğunu ifade etti.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ

Dursun Özbek: "Finansal bağımsızlığı sağladığımızı bir kez daha ilan ediyorum. Galatasaray, kimseye muhtaç olmadan, kendi gücüyle ayakta durmalıdır. İşte bugün bu hedefe ulaştık! Galatasaray, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir yapıya kavuşmuştur. 120 yıldır büyüyen ve bir dünya markası olan Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.