Mauro İcardi’ye özel program

Sakatlığının ardından formuna ulaşması uzun zaman alan ve hala fazla kiloları bulunan Mauro İcardi’ye özel bir program hazırlanıyor. Takıma verilen iznin sona ermesinin ardından Arjantinli futbolcunun istenen seviyeye ulaşabilmesi için özel çalışmalar gerçekleştirilecek.
