Ziraat Türkiye Kupası
Ateşi yaktık

Ateşi yaktık

G.Saray Başkanı Özbek: “Futbol takımımız, ekim ayına mutlu ve gururlu girmemizi sağladı. Liverpool galibiyetinin bizi, Avrupa’da başarılara götürecek ateşi yaktığına inanıyorum”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Ateşi yaktık

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, dün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplatışında futbol takımının elde ettiği başarılara değindi. Liverpool galibiyetinin herkesi çok mutlu ettiğini belirten Özbek, "Futbol takımımız, ekim ayına mutlu ve gururlu bir şekilde girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyetin bizi Avrupa'da hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yaktığına inanıyorum. Bu galibiyette imzası olan Okan hocamız, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza teşekkür gönderiyorum.

ASLANTEPE VADİSİ

Daha büyük başarılar için onların yanında olacağız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara da ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Stadı'nda yanına yapılacak Aslantepe Vadisi'ni de çok önemsediğini belirten Özbek şöyle devam etti: "Basketbol, voleybol ve salon sporlarına hizmet eden bir tesisimiz bulunacak. Bunun için projemizi bitirdik. Onaylanması için bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığına iletildi. Gerekli evrakları da hazırlayarak belediyeye başvurumuzu yaptık. Sonrasında ruhsat aşaması başlayacak ve inşaata geçeceğiz."

FLORYA ÇOK ÖNEMLİ

Florya ihalesine de değinen Başkan Dursun Özbek, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İhaleyi kazanan Nivak firmasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Nivak firması da projeye çok önem veriyor. Bunun için uluslararası bir yarışma açtılar. Buradaki mimarinin çözülmesi için bu yarışmayı başlattılar. Dün bununla ilgili bir toplantıya katıldım. Zaman zaman bununla ilgili bilgilendirmede bulunacağım" diye konuştu.

