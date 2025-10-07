Galatasaray'da Leroy Sane gerçeği ortaya çıktı! Form düşüklüğünün sebepleri...

Galatasaray'ın geride bıraktığımız yaz transfer döneminde bedelsiz olarak renklerine bağladığı Leroy Sane'nin sarı kırmızılı forma ile form tutamamasının nedenleri ortaya çıktı. İşte Alman oyuncunun Galatasaray kariyerine kötü başlamasının altında yatan nedenler... | Son dakika GS spor haberleri
Uğurcan Çakır, Singo ve İlkay Gündoğan'ın performansından memnun Galatasaray'ın, beklentileri henüz karşılamayan tek transferi Leroy Sane oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Süper Lig ve Avrupa'da oynanan ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkan Sane, bir türlü form tutamayınca kritik Liverpool ile Beşiktaş sınavlarında yedek kulübesine çekildi. Alman yıldızın Galatasaray kariyerine kötü başlamasının altında üç neden yatıyor.
1-Bayern Münih'le Haziran ayında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldı ve dinlenme fırsatı bulamadan sarı-kırmızılı takıma geldi.
2-Yıllardır İngiltere-Almanya-ABD üçgeninde yaşayan Sane, Türkiye'ye hemen uyum sağlayamadı. 2 aydır otelde yaşayan Alman oyuncu, İstanbul'daki evini yeni kiraladı. Kızının ABD'deki eğitimini bölmek istemeyen Sane, eşi ve çocuğuna Aralık ayında temelli kavuşacak.
3-Manchester City ve Bayern Münih'te de sezonlara iyi başlamayan 29 yaşındaki oyuncu, geç form tutuyor.
Akıllara Zaha ve Ziyech'i getiren Leroy Sane'yi, bu oyunculardan karakteri ayırıyor. Hocası Okan Buruk'un kararlarına saygı duyan Sane, takım arkadaşlarına kendisini sevdirdi ve bir an önce beklenen performansı göstermeye konsantre oldu.