Mario Lemina: Kendimle ilgili konuşmak istemiyorum

Mario Lemina: Kendimle ilgili konuşmak istemiyorum

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin ardından Mario Lemina açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 22:16
Mario Lemina: Kendimle ilgili konuşmak istemiyorum

Galatasaray'da 1-1'lik eşitlik ile sonuçlanan Beşiktaş derbisinin ardından Mario Lemina açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"DAHA İYİ BAŞLAYABİLİRDİK"

"Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün iyi bir maç çıkardık, özellikle Liverpool maçından sonra. İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool maçının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10 oynadık. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bana nerede görev verilirse orada maksimumu vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir oyuncumuz olan Davinson'u kırmızı karttan ötürü kaybettik."

