Haberler Galatasaray Galatasaray Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında konuk edeceği Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 13:13
Galatasaray Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanı tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 22.00'de Liverpool ile karşılaşacak.

Buruk: G.Saray gibi oynayacağız!
İşte Buruk’un Liverpool planı!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
