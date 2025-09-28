Gol makinesi

Son yıllarda golcülerden yana yüzü gülen ve Süper Lig krallarını çıkartan G.Saray'da Osimhen'in yokluğunda Mauro İcardi gol yükünü çekiyor. Üstelik sakatlıktan sonra istenen seviyeye gelememesi ve fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Arjantinli futbolcu, maçlarda bitiriciliğini gösteriyor. Alanya deplasmanında da attığı usta işi golle takımına 3 puanı getiren Arjantinli futbolcu klasını gösteriyor. Ligde 6 maçta toplam 315 dakika sahada kalan İcardi, rakip filelere gönderdiği 5 golle krallık yarışında zirveye kuruldu.

TOPLAMDA 66 GOLE ÇIKTI

İki sene önce krallık tacını giyen ve geçen sezon Osimhen'e devreden Tangocu, emaneti geri almak için var gücüyle çalışıyor. Sahada kaldığı her 63 dakika bir gol sevinci yaşayan İcardi, takımı için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Fiziksel durumu nedeniyle eleştirilse de gollerinden geri kalmayan Arjantinli yıldız, G.Saray için önemini gösterdi. Icardı, ritmini buldukça attığı gol sayısını da arttıracağa benziyor. Arjantinli, G.Saray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmaya da yaklaşıyor. Parçalı formayla 66 golü bulunan İcardi, 7 kez daha fileleri sarsmayı başardı, Hagi'ye (72) ait rekoru kırarak adını tarihe yazdıracak.