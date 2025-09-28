CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gol makinesi

Gol makinesi

Fiziksel durumu nedeniyle eleştirilen Icardi, çıktığı maçları boş geçmiyor. Alanya deplasmanında takımına 3 puanı getiren Arjantinli futbolcu, Süper Lig’de her 63 dakikada bir fileleri havalandırdı. İcardi, 7 gol daha atarsa G.Saray tarihinin en çok gol atan yabancısı olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gol makinesi

Son yıllarda golcülerden yana yüzü gülen ve Süper Lig krallarını çıkartan G.Saray'da Osimhen'in yokluğunda Mauro İcardi gol yükünü çekiyor. Üstelik sakatlıktan sonra istenen seviyeye gelememesi ve fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Arjantinli futbolcu, maçlarda bitiriciliğini gösteriyor. Alanya deplasmanında da attığı usta işi golle takımına 3 puanı getiren Arjantinli futbolcu klasını gösteriyor. Ligde 6 maçta toplam 315 dakika sahada kalan İcardi, rakip filelere gönderdiği 5 golle krallık yarışında zirveye kuruldu.

TOPLAMDA 66 GOLE ÇIKTI

İki sene önce krallık tacını giyen ve geçen sezon Osimhen'e devreden Tangocu, emaneti geri almak için var gücüyle çalışıyor. Sahada kaldığı her 63 dakika bir gol sevinci yaşayan İcardi, takımı için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Fiziksel durumu nedeniyle eleştirilse de gollerinden geri kalmayan Arjantinli yıldız, G.Saray için önemini gösterdi. Icardı, ritmini buldukça attığı gol sayısını da arttıracağa benziyor. Arjantinli, G.Saray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmaya da yaklaşıyor. Parçalı formayla 66 golü bulunan İcardi, 7 kez daha fileleri sarsmayı başardı, Hagi'ye (72) ait rekoru kırarak adını tarihe yazdıracak.

Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
L'pool maçı öncesi G.Saray'da kırmızı alarm!
DİĞER
Trabzonspor'un yeni yıldızına övgü dolu sözler! "Problemi çözebilecek yetenekte..."
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Fenerbahçe'de yıldızlar tedirgin!
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 07:38
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 01:20
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 01:20
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 01:20
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 01:20
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 01:20
Daha Eski
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 01:20
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 01:20
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 01:20
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 01:20
İşte Alvarez'in son durumu! İşte Alvarez'in son durumu! 01:20
Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 01:20