Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Maç bittiği anda galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeri girdik. Hala daha o sevinci yaşamıyorum açıkçası. Özellikle maçın son 20 dakikası yaptıklarımız... Son değişiklikler sonrası oyun olarak da daha iyisini yapmamız gerekirdi! Kazanmak önemliydi ama Salı günü önemli bir maç oynayacağız. Daha diri olmalıyız. Salı günü yüksek tempoda maç oynayacağız. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Büyük maçların atmosferleri, oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha önce yaptık. Salı günü de bunu yapmalıyız. Oyuncularımızı bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

OKAN BURUK'TAN BİR REKOR DAHA

Trendyol Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray, Alanyaspor karşısında da tarihe geçti. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor deplasmanında 23. dakikada Mauro Icardi'nin şık golüyle 1-0 öne geçti. Cimbom, bu golle birlikte önemli bir başarı yakaladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, çıktığı son 32 deplasman karşılaşmasında da gol atarak lig tarihinin en uzun serisini yakaladı.