CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Diri olmalıyız

Diri olmalıyız

Okan Buruk: “Kazanmak önemli ama Salı günü önemli bir maç oynayacağız. Daha diri olmalıyız. Bunu dana önce yaptık” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Diri olmalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Maç bittiği anda galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeri girdik. Hala daha o sevinci yaşamıyorum açıkçası. Özellikle maçın son 20 dakikası yaptıklarımız... Son değişiklikler sonrası oyun olarak da daha iyisini yapmamız gerekirdi! Kazanmak önemliydi ama Salı günü önemli bir maç oynayacağız. Daha diri olmalıyız. Salı günü yüksek tempoda maç oynayacağız. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Büyük maçların atmosferleri, oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha önce yaptık. Salı günü de bunu yapmalıyız. Oyuncularımızı bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

OKAN BURUK'TAN BİR REKOR DAHA

Trendyol Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray, Alanyaspor karşısında da tarihe geçti. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor deplasmanında 23. dakikada Mauro Icardi'nin şık golüyle 1-0 öne geçti. Cimbom, bu golle birlikte önemli bir başarı yakaladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, çıktığı son 32 deplasman karşılaşmasında da gol atarak lig tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!
DİĞER
Minik Atlas ilk kez görüldü! Zeynep Tuğçe Bayat oğlunun yüzünü paylaştı! "Annesinin kopyası"
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
Terapist Sergen Yalçın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
Daha Eski
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:05
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 00:05
Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" 00:05