Hayran bıraktı

Gelecek yılların takımını oluşturmaya çalışan G.Saray'da genç isimlerin gelişimi de yakından takip ediliyor. Savunmada fazla alternatif kalmadığı için Arda Ünyay'ın gelişimini G.Saray'da sürdürmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk, bazı gençleri ise kiralık olarak daha fazla forma giymeleri için göndermişti. Bu isimlerden birisi olan ve kamp döneminde de dikkat çeken bir performansa imzasını atan Berat Luş, Esenler Erok'ta harikalar yaratıyor. 18 yaşındaki genç futbolcu, takımının İstanbsulspor'u 5-0 yendiği maçta şov yaptı.

Sol kanatta forma giyen Berat, attığı 4 golle takımına galibiyeti getirirken kendisi de 18 yaşında unutulmaz anlar yaşadı. Esenler Erok'un liderlik koltuğuna oturmasına katkıda bulunan Berat'ın performansına hayran kalan teknik direktör Okan Buruk da genç oyuncusunu telefonla arayıp tebrik etti. Bu sezon sahaya çıktığı 7 maçta 5 gol atan ve 1 de asist kaydeden Berat, G.Saray ve Türk futbolu için büyük bir kazanç olabileceğini gösterdi. Gelişimi, G.Saray Akademisi ve Okan Buruk tarafından yakından takip ediliyor.