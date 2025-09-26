CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Alanyaspor Galatasaray maçının hakemi kim?

Alanyaspor Galatasaray maçının hakemi kim?

Corendon AlanyasporGalatasaray karşılaşması, Süper Lig’in 7. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 20.00’de Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak bu kritik maç, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 09:50
Alanyaspor Galatasaray maçının hakemi kim?

Corendon Alanyaspor – Galatasaray maçı, Süper Lig'in 7. haftasında futbolseverlerle buluşacak. 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Takımların son performansları, maç öncesi analizler ve muhtemel kadro tercihleri hakkındaki detaylar merak ediliyor. Özellikle, bu akşam oynanacak olan önemli karşılaşmanın hakeminin kim olacağı araştırılıyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 26 Eylül 2025 tarihinde Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan dorukta! Corendon Alanyaspor – Galatasaray karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük olarak belirlendi.

