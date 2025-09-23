Lucas’tan füze

Aslan'ın atom karıncası Lucas Torreira, dün muhteşem bir gole imza attı. Ceza sahası dışından harika bir gole imza atan Uruguaylı oyuncu, bu sezonki ilk sayısını kaydetti. Ayrıca, 2025 yılında Süper Lig'de 5'inci kez ağları sarstı. Torreira, ligin ikinci haftasındaki Karagümrük maçında ise İcardi'ye asist yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 8'inci defa gol sevinci yaşadı.