CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Frankfurt'u unutun

Frankfurt'u unutun

Almanya'da ağır bir yara alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından Frankfurt maçını unutarak yarın oynanacak Konyaspor maçına konsantre olmalarını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Frankfurt'u unutun

Avrupa sahnesine çıkana kadar oynadığı son 16 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt deplasmanındaki 5-1'lik yenilgi ile ağır bir yara almıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturduklarını defalarca yineleyen teknik direktör Okan Buruk yenilginin sorumluluğunu üstlendi. Oyuncularından morallerini bozmamalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, Süper Lig'de yarın oynanacak olan Konyaspor maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Eintracht Frankfurt maçının artık geride kaldığını belirten Buruk, "Konsantrasyon" dedi.

TOLERE EDECEĞİZ

Süper Lig'deki son 13 maçını da kazandıklarını oyuncularına hatırlatan Buruk, "Almanya'da kötü oynamadık ama talihsiz bir gece geçirdik. Sizden artık o maçı unutmanızı, önce Konya sonra da Liverpool maçına konsantre olmanızı istiyorum. Ligde kazanıp, Avrupa'da da kalan 7 maçımızda bu yenilgiyi tolere edeceğiz. Hepinize güveniyorum" ifadelerini kullandı. Konya karşısında takımda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanan başarılı çalıştırıcı, Osimhen'in durumunu da yakından takip ediyor ancak Nijeryalı yıldızın yarın forma giyme ihtimali çok düşük gözüküyor.

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
Aslan koşmuyor! İşte Devler Ligi'ndeki çarpıcı istatistiği
DİĞER
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç mu? Sadettin Saran mı?
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Rafa Silva mumla aranıyor! Sergen Yalçın'dan yeni görev
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" 00:31
Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! 00:31
Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! 00:31
Daha Eski
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı 00:31
Ali Koç kongrede konuşturulmadı Ali Koç kongrede konuşturulmadı 00:31
Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! 00:31
Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı 00:31
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! 00:31
Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! 00:31