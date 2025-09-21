Frankfurt'u unutun

Avrupa sahnesine çıkana kadar oynadığı son 16 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt deplasmanındaki 5-1'lik yenilgi ile ağır bir yara almıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturduklarını defalarca yineleyen teknik direktör Okan Buruk yenilginin sorumluluğunu üstlendi. Oyuncularından morallerini bozmamalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, Süper Lig'de yarın oynanacak olan Konyaspor maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Eintracht Frankfurt maçının artık geride kaldığını belirten Buruk, "Konsantrasyon" dedi.

TOLERE EDECEĞİZ

Süper Lig'deki son 13 maçını da kazandıklarını oyuncularına hatırlatan Buruk, "Almanya'da kötü oynamadık ama talihsiz bir gece geçirdik. Sizden artık o maçı unutmanızı, önce Konya sonra da Liverpool maçına konsantre olmanızı istiyorum. Ligde kazanıp, Avrupa'da da kalan 7 maçımızda bu yenilgiyi tolere edeceğiz. Hepinize güveniyorum" ifadelerini kullandı. Konya karşısında takımda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanan başarılı çalıştırıcı, Osimhen'in durumunu da yakından takip ediyor ancak Nijeryalı yıldızın yarın forma giyme ihtimali çok düşük gözüküyor.