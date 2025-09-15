Gol uzmanı

Süper Lig'de rakip tanımadan yoluna devam eden G.Saray'ı yine golcüleri sırtlamaya devam ediyor. Son yıllarda hücumdaki futbolcuları ile büyük bir fark yaratan sarı-kırmızılılarda bu kez Osimhen yoktu ama yine Mauro İcardi vardı. 311 gün sonra sahaya ilk 11'de çıkan Arjantinli futbolcu, Eyüpspor karşısında kilidi açan isim oldu. 11 kişiyle savunma yapan Eyüp'ü Ahmed Kutucu'nun pasında güzel vuruşu ile avlayan Mauro İcardi, gollerine kaldığı yerden devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ KAYDETTİ

Mücadelenin 73. dakikasında tek vuruşla harika bir gole imzasını atan İcardi, geride kalan 5 haftada üçüncü kez fileleri havalandırmış oldu. Bu sürede 136 dakika sahada kalan Tangocu, her 45 dakikada bir gol sevinci yaşamış oldu. Aynı zamanda bu sezon ilk deplasman golünü kaydeden Arjantinli golcü, ligde dış sahada en son geçtiğimiz sezonun 9'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında gol atmıştı. İcardi fiziksel açığını da kapattıktan sonra yine krallık yolunda iddialı olacağını gösterdi.