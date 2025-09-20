Torreira’dan birlik çağrısı

Sarı-kırmızılılarda deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Torreira bir mesaj paylaştı. Torreira, taraftarlarına çağrıda bulunarak, "Olanları kabul ediyor ve sorumluluğunu üstleniyoruz. Ama sonuna kadar birlikte savaşmaya devam edeceğiz. Her zaman bir aile olarak" ifadelerini kullandı. Uruguaylı yıldız, "Gerçekten çok üzgün ve kırgınız ama bu sonuç bizi göstermiyor. Yola devam edeceğiz ve daha iyi olmak için çalışacağız. Koşulsuz desteğiniz için taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Enerjiniz ve tutkunuz, zor zamanlarda bile bizim için çok değerli. Solo il Gala" sözlerine ekledi.

EN ÇOK KOŞAN İSİM OLDU

Lucas Torreira, E.Frankfurt-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takım adına sahada en fazla koşan oyuncu oldu. UEFA'nın paylaştığı rakamlara göre Galatasaray, 90 dakika boyunca 111 kilometre koşarken, Torreira, 10.9 kilometre ile takım içinde ilk sırada geldi.