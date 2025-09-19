Muslera yurt dışında gündem oldu! 15. saniyede...

Kariyerine sürpriz bir karar alarak Güney Amerika'da devam ettiren Fernando Muslera, Libertadores çeyrek final maçında şoke oldu.
39 yaşındaki file bekçisininin formasını giydiği Estudiantes, çeyrek final ilk maçında Filipe Luis'in çalıştırdığı Flamengo ile karşılaştı ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti.
Maça damga vuran an ise maçın başlama düdüğünün 16 saniye sonrasında Flamengo'nun gol sevinci yaşaması oldu.
Fernando Muslera, yenilen erken gol sonrası adeta çıldırdı.
İŞTE O GOL:
⏰🔥🇧🇷¡Un gol en 15 segundos para Pedro! Así empezó el partido @Flamengo.#GloriaEterna pic.twitter.com/nJ5g2yjObP— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 19, 2025