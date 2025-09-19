CANLI SKOR ANA SAYFA
Muslera yurt dışında gündem oldu! 15. saniyede...

Muslera yurt dışında gündem oldu! 15. saniyede...

Galatasaray'da unutulmaz başarılara imza atan Fernando Muslera sarı-kırmızılıların ardından Estudiantes için kalede görev alıyor. Uruguaylı yıldızın Libertadores çeyrek final ilk maçında Flamengo karşısında yediği gol ise gündem oldu. İşte o pozisyon...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 10:55
Muslera yurt dışında gündem oldu! 15. saniyede...

Kariyerine sürpriz bir karar alarak Güney Amerika'da devam ettiren Fernando Muslera, Libertadores çeyrek final maçında şoke oldu.

39 yaşındaki file bekçisininin formasını giydiği Estudiantes, çeyrek final ilk maçında Filipe Luis'in çalıştırdığı Flamengo ile karşılaştı ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

Maça damga vuran an ise maçın başlama düdüğünün 16 saniye sonrasında Flamengo'nun gol sevinci yaşaması oldu.

Fernando Muslera, yenilen erken gol sonrası adeta çıldırdı.

İŞTE O GOL:

