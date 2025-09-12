GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan stoper kararı! Şampiyonlar Ligi’nde…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor maçının ardından gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek. Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.
Sezon başında savunma hattına Wilfried Singo takviyesi yapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dev mücadele öncesi stoper tercihini netleştirdi. Milliyet'in haberine göre Buruk, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında savunmanın göbeğinde Davinson Sanchez – Wilfried Singo ikilisini görevlendirecek.
Galatasaray formasıyla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan Fildişi Sahilli Singo, böylelikle devler arenasında ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Buruk'un özellikle Avrupa maçlarında Sanchez'i sol stoperde değerlendirmeyi planladığı, Süper Lig'de ise farklı rotasyonlara gidebileceği ifade edildi.
