Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan stoper kararı! Şampiyonlar Ligi'nde…

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan stoper kararı! Şampiyonlar Ligi’nde…

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanında sahaya çıkaracağı stoper ikilisini netleştirdi. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 10:51
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan stoper kararı! Şampiyonlar Ligi’nde…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor maçının ardından gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek. Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan stoper kararı! Şampiyonlar Ligi’nde…

Sezon başında savunma hattına Wilfried Singo takviyesi yapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dev mücadele öncesi stoper tercihini netleştirdi. Milliyet'in haberine göre Buruk, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında savunmanın göbeğinde Davinson Sanchez – Wilfried Singo ikilisini görevlendirecek.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan stoper kararı! Şampiyonlar Ligi’nde…

Galatasaray formasıyla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan Fildişi Sahilli Singo, böylelikle devler arenasında ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Buruk'un özellikle Avrupa maçlarında Sanchez'i sol stoperde değerlendirmeyi planladığı, Süper Lig'de ise farklı rotasyonlara gidebileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan stoper kararı! Şampiyonlar Ligi’nde…

Galatasaray Süper Lig'de 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor'la karşılaştıktan sonra, 18 Eylül'de Frankfurt karşısında gruptaki ilk sınavına çıkacak.

Son Dakika
