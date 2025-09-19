Almanya'da hüsran

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

G.Saray, Almanya'da şoka uğradı... Büyük umutlarla Almanya'ya gelen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt'tan tarihi bir fark yedi. Maça oldukça iyi başlayan ve oyunun kontrolünü eline alan G.Saray, 8. dakikada Yunus Akgün'le öne geçti. Bu golden sonra da ataklarını sürdüren cimbom, pozisyonlar buldu. Özellikle Barış Alper 24'te inanılmaz bir golü kaçırarak farkı ikiye çıkaramadı. Ne olduysa bu pozisyondan sonra oldu.

ÜST ÜSTE BİREYSEL HATALAR

37'de Yunus'un hatasını Doan değerlendirdi ve Davinson'a çarpan top ağlara gitti. İlk yarının uzatma anlarında önce Can Uzun ardından Burkardt golü attı. G.Saray 2 dakika içinde yediği iki golle büyük şoka girdi. 66'da Burkardt yine vurdu, yine Davinson'a çarpan top ağlarla buluştu. Hatalar kervanına 75'te Sara da katıldı. Kaptırdığı topta Knauff skoru belirledi: 5-1. Almanya'da hezimete uğrayan Aslan, Devler Ligi'ne çok kötü başlangıç yaptı.

Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımı karşısındaki en farklı deplasman yenilgisini aldı.

ICARDI ISINMAYA ÇIKMADI

Galatasaray'ın Arjantinli süper starı Mauro İcardi, E.Frankfurt mücadelesi öncesinde takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıkmadı. İcardi, karşılaşmanın ikinci yarısında forma şansı buldu.

OSİMHEN'İ ARADILAR

Nıjerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve ligdeki Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyen Osimhen, dün de yoktu. G.Saray, dünya yıldızını, Frankfurt deplasmanında çok aradı.

EREN İKİ KEZ SAKATLANDI

Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Eren Elmalı, Frankfurt karşılaşmasının ilk yarısında iki kez sakatlık yaşadı. Önce Alman ekibinin forveti Burkardt, Eren'in ayağına bastı. Ardından 30'da topu çizgiden çıkarmak isterken diğere çarptı. İki kez tedavisi yapılan Eren Elmalı, oyuna devam edebildi.

ABDÜLKERİM KIZAĞA ÇEKİLDİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı Eintracht Frankfurt mücadelesinde kızağa çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, Abdülkerim'in yerine ise formayı yeni transfer Wilfried Singo'ya verdi. Almanya deplasmanında Davinson Sanchez'in partneri olarak Singo görev yaptı.

BURUK'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan buruk, Süper Lig'deki Eyüpspor mücadelesinin 11'inde üç değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Eyüp maçında sahaya sürdüğü Mauro İcardi, Gabriel Sara ve Abdülkerim Bardakcı'yı yedeğe çekti. Yerlerine ise; Singo, Lemina ve Barış Alper'i sahaya sürdü.

SARA GOLÜ HEDIYE ETTI

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 67'nci dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna giren Gabriel Sara, 75'te inanılmaz bir hata yaptı. Singo'dan aldığı topla ceza sahasında fazla oynayan Sara, Wahi'ye topu kaptırdı. Onun dokunduğu topu alan Knauff, Uğurcan Çakır'ı geçip Frankfurt'un 5'inci golünü attı.

KURTARICI AHMED KUTUCU

Galatasaray'da yedek kulübesinden oyuna 67'de kurtarıcı olarak Ahmed Kutucu girdi. Sane'nin yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı süre zarfında pek varlık gösteremedi. Birçok pozisyonda Frankfurtlu oyunculara üstünlük kuramayan Ahmed, kendisine verilen şansı iyi değerlendiremedi.