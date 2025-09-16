Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi prim kararı!

GELEN PARANIN YARISI DAĞITILACAK Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak perşembe günü Almanya'da Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar zorlu maçın kazanılması halinde kasasına 2.1 milyon euro koyacak. Milliyet'te yer alan habere göre bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin euronun oyunculara dağıtılacağı belirtildi. Beraberlik durumunda gelecek 700 bin euronun yarısı da yine oyunculara verilecek.