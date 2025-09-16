Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi prim kararı!

Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflenen başarı adına takımı teşvik etmek için tarihi bir fedakarlıkta bulunmaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılılardan çok konuşulacak prim kararı... | Son dakika GS spor haberleri
Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak perşembe günü Almanya'da Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar zorlu maçın kazanılması halinde kasasına 2.1 milyon euro koyacak. Milliyet'te yer alan habere göre bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin euronun oyunculara dağıtılacağı belirtildi. Beraberlik durumunda gelecek 700 bin euronun yarısı da yine oyunculara verilecek.
Yönetim kurulunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda aynı sistemi uygulamayı planladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maçların durumuna göre farklı biçimde prim ödemesi yapılıyordu.