Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi prim kararı!

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi prim kararı!

Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflenen başarı adına takımı teşvik etmek için tarihi bir fedakarlıkta bulunmaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılılardan çok konuşulacak prim kararı... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 14:40
Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi prim kararı!

Galatasaray'da yönetim kurulu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde özlenen başarı için kesenin ağzını açma kararı aldı.

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi prim kararı!

Sarı-kırmızılılarda bu sezon doğrudan katılım sağlanan Devler Ligi'nde hedef ilk planda son 24 olarak belirlenirken alınacak sonuçlar için yönetim de üzerine düşeni yapacak.

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi prim kararı!

Bu doğrultuda, Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında galibiyet ve beraberlik durumunda UEFA'dan gelecek performans primlerinin yarısının oyunculara dağıtılacağı öğrenildi.

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi prim kararı!

GELEN PARANIN YARISI DAĞITILACAK

Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak perşembe günü Almanya'da Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar zorlu maçın kazanılması halinde kasasına 2.1 milyon euro koyacak. Milliyet'te yer alan habere göre bu paranın yarısı olan 1 milyon 50 bin euronun oyunculara dağıtılacağı belirtildi. Beraberlik durumunda gelecek 700 bin euronun yarısı da yine oyunculara verilecek.

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi için tarihi prim kararı!

Yönetim kurulunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda aynı sistemi uygulamayı planladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maçların durumuna göre farklı biçimde prim ödemesi yapılıyordu.

