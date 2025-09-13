İkas Eyüpspor 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İkas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

Galatasaray'ın gollerini 72. dakikada Icardi ve 89. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 15'e yükseltti.

Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan, ilk kez sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.

Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ve Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra anlaşma imzalanan İlkay, ilk kez Galatasaray formasıyla bir maçta forma giydi.

ICARDI UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Icardi, uzun bir sürecin ardından bu sezon formasına kavuştu.

Yeni sezonda 3 Süper Lig maçında forma giyen Icardi, bunların tamamında sonradan oyuna girdi. 32 yaşındaki santrfor, ikas Eyüpspor maçıyla 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya ayak bastı.

BARIŞ ALPER 2 MAÇ SONRA KADRODA

Teknik direktör Okan Buruk, aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı 2 maç sonra kadroya aldı.

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan yüksek bir teklif alan ancak transferine izin verilmeyen Barış Alper, bir süre antrenmanlara çıkmadı.

Mental sorunlar yaşayan milli futbolcuyu korumak isteyen Okan Buruk, öğrencisini ligin 3. haftadasındaki Zecorner Kayserispor ve 4. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almadı. Milli arada camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor mücadelesiyle kadroya döndü.

Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı, milli futbolcuyu tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Taraftarın önüne giden Barış Alper için, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yapıldı.

TARAFTARLARDAN KALECİLERE DESTEK

Galatasaray taraftarı, kaleciler Uğurcan Çakır ile Günay Güvenç'e destek verdi.

Müsabaka öncesinde tecrübeli file bekçisi Günay ile yeni transfer Uğurcan ısınmaya çıktı. Konuk takım taraftarları, Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra bu sezonun ilk 4 maçında kaleyi koruyan ve başarılı bir performans sergileyen Günay Güvenç'i de unutmadı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Günay-Uğur el ele hep beraber tribüne." şeklinde tezahürat yaparak iki file bekçisini tribüne çağırdı. Bu isteği kırmayan Günay ile Uğurcan, tribünler önüne giderek önce taraftarlarını alkışladı, ardından da birbirine sarıldı.

YAKLAŞIK 10 BİN GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNDE

Müsabakada Galatasaray'ı yaklaşık 10 bin taraftarı tribünden destekledi.

Eyüpspor yönetimi, doğu tribününü konuk takım taraftarları için ayırdı. Tribünlerde büyük boşluklar yer alırken müsabakayı yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı taraftar yerinde seyretti.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

İç sahada tribünlere Filistin ile ilgili pankartlar açan Galatasaray taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadı tribünlerini de boş bırakmadı. Sarı-kırmızılılar, "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı.

Taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şekilde tezahüratlar yaptı.