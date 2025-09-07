CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'ın Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 14:36
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman 2'ye 1 ve 3'e 2 hücum çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 Eylül Salı günü saat 18.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

