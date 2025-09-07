Galatasaray'ın Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman 2'ye 1 ve 3'e 2 hücum çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 Eylül Salı günü saat 18.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.