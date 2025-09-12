Stroeykens 6 milyon euro

Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala sarı-kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor. Belçika basınında çıkan haberlere göre G.Saray ve Suudi Arabistan ekipleri, Anderlacht'in yıldızı Stroeykens ile yakından ilgileniyor. Haberde sadece Arabistan ve Türkiye seçeneği kaldığı ve Anderlacht'in 6 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Arabistan'da geç saatlerde transferi dönemi sona ermiş olacak.