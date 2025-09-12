CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Jankat Yılmaz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 21:22 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 21:27
Trendyol Süper Lig'in İstanbul ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transfer ile ilgili şu ifadeleri kullandı...

"G.SARAY'DAKİ KALECİ TRANSFER SÜRECİNİN UZAMASI NEDENİYLE..."

"Jankat'ın transferinde Galatasaray kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk–iki aydır kadromuza katmayı beklediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray'daki kaleci transfer sürecinin uzaması nedeniyle Jankat'ın transferi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

JANKAT YILMAZ: FORMAYI GİYECEĞİM HER MAÇTA...

"İkas Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Formamı giyeceğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım."

SON DAKİKA
6
