CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu ve transfer...

Galatasaray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu ve transfer...

Galatasaray'da transfer dönemi süresince adı sık sık gündeme gelen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, transferde yeni bir formül deneyerek 31 yaşındaki orta sahayı parçalı forma ile buluşturmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu ve transfer...

Transfer için çok uğraşan ancak Inter'in inadını kıramayan Aslan, yeni yılda bir hamle daha yapacak. Kulübüyle kontratını uzatmayan milli yıldız da ocak ayında son kozunu oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi koyan ve Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için de girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Galatasaray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu ve transfer...

2 Eylül'de UEFA'ya listesini teslim etmeden önce yıldız oyuncunun transferi için çok çaba harcayan ancak Inter'in inadını kıramayan sarı kırmızılılar, Sabah'ın haberine göre 2026 yılını beklemeye başladı. İtalyan devinde net 6.5 milyon Euro kazanan milli oyuncu, 1 buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmayacak ve devre arasında Galatasaray'a gelmek için son kozunu oynayacak.

Galatasaray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu ve transfer...

BONSERVİSİNİ 10 MİLYON EURO'YA ÇEKECEK

Sarı-kırmızılı takım için maddi fedakârlığa hazır olan tecrübeli orta saha, bonservis bedelini 10 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışacak. Geçtiğimiz yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, takım kaptanı ve kulüp başkanı ile de atışma yaşayan Hakan için Okan Buruk, "Son hafta tekrar girişim oldu, Hakan da fedakârlık yaptı ama Inter vermek istemedi" demişti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu ve transfer...

2 defa Şampiyonlar Ligi Finali oynayıp, 1 kez Serie A şampiyonluğu yaşadığı İtalyan devinden ayrılmak isteyen Hakan, 'Çocukluk aşkım' dediği Galatasaray'a gelebilmek için kulübünü ikna etmeye çalışıyor. A Milli Takım'ın kaptanlığını yapan Hakan Çalhanoğlu'nun 2021 yazında transfer olduğu İnter ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

F.Bahçe'ye Uruguaylı orta saha!
REKLAM - Idefix
DİĞER
Usta oyuncu Abidin Yerebakan'dan iddialı çıkış: Kurtlar Vadisi’nden sonra daha iyisi gelmedi!
Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:06
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 00:06
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:04
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 23:53
Daha Eski
Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! 23:47
F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! 23:47
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 23:47
G.Saray'a İsveçli genç yetenek! G.Saray'a İsveçli genç yetenek! 23:47
Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... 23:47
Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! 23:47