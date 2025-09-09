Galatasaray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu ve transfer...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Transfer için çok uğraşan ancak Inter'in inadını kıramayan Aslan, yeni yılda bir hamle daha yapacak. Kulübüyle kontratını uzatmayan milli yıldız da ocak ayında son kozunu oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi koyan ve Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için de girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

2 Eylül'de UEFA'ya listesini teslim etmeden önce yıldız oyuncunun transferi için çok çaba harcayan ancak Inter'in inadını kıramayan sarı kırmızılılar, Sabah'ın haberine göre 2026 yılını beklemeye başladı. İtalyan devinde net 6.5 milyon Euro kazanan milli oyuncu, 1 buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmayacak ve devre arasında Galatasaray'a gelmek için son kozunu oynayacak.