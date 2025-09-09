Galatasaray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu ve transfer...

Galatasaray'da transfer dönemi süresince adı sık sık gündeme gelen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, transferde yeni bir formül deneyerek 31 yaşındaki orta sahayı parçalı forma ile buluşturmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Transfer için çok uğraşan ancak Inter'in inadını kıramayan Aslan, yeni yılda bir hamle daha yapacak. Kulübüyle kontratını uzatmayan milli yıldız da ocak ayında son kozunu oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi koyan ve Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için de girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.
2 Eylül'de UEFA'ya listesini teslim etmeden önce yıldız oyuncunun transferi için çok çaba harcayan ancak Inter'in inadını kıramayan sarı kırmızılılar, Sabah'ın haberine göre 2026 yılını beklemeye başladı. İtalyan devinde net 6.5 milyon Euro kazanan milli oyuncu, 1 buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmayacak ve devre arasında Galatasaray'a gelmek için son kozunu oynayacak.
BONSERVİSİNİ 10 MİLYON EURO'YA ÇEKECEK
Sarı-kırmızılı takım için maddi fedakârlığa hazır olan tecrübeli orta saha, bonservis bedelini 10 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışacak. Geçtiğimiz yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, takım kaptanı ve kulüp başkanı ile de atışma yaşayan Hakan için Okan Buruk, "Son hafta tekrar girişim oldu, Hakan da fedakârlık yaptı ama Inter vermek istemedi" demişti.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2 defa Şampiyonlar Ligi Finali oynayıp, 1 kez Serie A şampiyonluğu yaşadığı İtalyan devinden ayrılmak isteyen Hakan, 'Çocukluk aşkım' dediği Galatasaray'a gelebilmek için kulübünü ikna etmeye çalışıyor. A Milli Takım'ın kaptanlığını yapan Hakan Çalhanoğlu'nun 2021 yazında transfer olduğu İnter ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor.