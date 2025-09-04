Yusuf Demir uzatıp gidiyor

Galatasaray'ın 3 sene önce 6 milyon euro'ya aldığı Yusuf Demir beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. 2003 doğumlu Yusuf +2 kontenjana uygun kriteri karşılamasına rağmen kadroda düşünülmüyor. 22 yaşındaki ismin sözleşmesinin 1 sene uzatılıp kiralanması bekleniyor.
