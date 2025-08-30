GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den transfer itirafı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen: Evimdeyim, önümüzdeki yıllarda da burada olacağım. Herkes, burada kalmamı çok istedi ve ben de çok istedim. Burada gollerime devam etmek de çok güzel. Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum. ifadelerini kullandı.