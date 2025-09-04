CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İlkay'dan Mertens etkisi

İlkay'dan Mertens etkisi

G.Saray'ın yeni transferlerinden İlkay Gündoğan, Okan Buruk'un takımda görmeyi en fazla istediği isimlerin başında geliyordu. 34 yaşındaki futbolcu ile ilk temaslar mayıs ayı sonunda gerçekleşirken, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yetiştirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlkay'dan Mertens etkisi

G.Saray'ın yeni transferlerinden İlkay Gündoğan, Okan Buruk'un takımda görmeyi en fazla istediği isimlerin başında geliyordu. 34 yaşındaki futbolcu ile ilk temaslar mayıs ayı sonunda gerçekleşirken, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yetiştirildi.

Okan Buruk'un İlkay'ı istemesindeki en önemli etken ise futbolu bırakan Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak istemesi oldu. Belçikalı yıldızın hem saha içerisi hem de saha dışarısındaki katkısını İlkay'dan bekleyen Buruk, yeni Mertens'ini buldu. Çocukluğundan beri koyu bir G.Saray taraftarı olan ve kariyerini parçalı formayı giymeden bırakmak istemeyen İlkay'ın yüksek aidiyet göstereceğinden teknik heyetin hiç şüphesi yok.

İngiltere'de üst düzey futbol oynamaya devam eden İlkay, zaman zaman orta alanda bazen de 10 numarada görev alacak.

Sahada büyük bir katkı beklenen 34 yaşındaki İlkay, Mertens gibi takıma saha dışında da ağabeylik yapacak. Sarı-kırmızılılar bu geleneği sürdürmeye çalışa

Hakan'dan flaş hamle! G.Saray için...
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Dünya Kupası yolculuğu başlıyor! İşte millilerin muhtemel 11'i
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam lider çıktı! 12 Dev Adam lider çıktı! 00:05
F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! 00:05
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi 00:05
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... 00:05
Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! 00:05
G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:05
Daha Eski
Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... 00:05
Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! 00:05
Karabük İdmanyurdu Ankara'da turladı! Karabük İdmanyurdu Ankara'da turladı! 00:05
Fırtına yeni transferini Türkiye'ye getirdi! Fırtına yeni transferini Türkiye'ye getirdi! 00:05
Sane’den flaş milli takım açıklaması! Sane’den flaş milli takım açıklaması! 00:05
F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! 00:05