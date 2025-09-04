İlkay'dan Mertens etkisi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

G.Saray'ın yeni transferlerinden İlkay Gündoğan, Okan Buruk'un takımda görmeyi en fazla istediği isimlerin başında geliyordu. 34 yaşındaki futbolcu ile ilk temaslar mayıs ayı sonunda gerçekleşirken, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yetiştirildi.

Okan Buruk'un İlkay'ı istemesindeki en önemli etken ise futbolu bırakan Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak istemesi oldu. Belçikalı yıldızın hem saha içerisi hem de saha dışarısındaki katkısını İlkay'dan bekleyen Buruk, yeni Mertens'ini buldu. Çocukluğundan beri koyu bir G.Saray taraftarı olan ve kariyerini parçalı formayı giymeden bırakmak istemeyen İlkay'ın yüksek aidiyet göstereceğinden teknik heyetin hiç şüphesi yok.

İngiltere'de üst düzey futbol oynamaya devam eden İlkay, zaman zaman orta alanda bazen de 10 numarada görev alacak.

Sahada büyük bir katkı beklenen 34 yaşındaki İlkay, Mertens gibi takıma saha dışında da ağabeylik yapacak. Sarı-kırmızılılar bu geleneği sürdürmeye çalışa