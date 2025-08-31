CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Orada oynamaya açız

Orada oynamaya açız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya açız. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek için istekliyiz. Hedef üst tura çıkmak" dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orada oynamaya açız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Şampiyonlar Ligi ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam "Her 36 takımın ne kadar iddiası varsa bizim de iddiamız var. Hedef tabi ki üst tura çıkmak. İyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni geçirmek istiyoruz. Orada oynamaya açız. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek için istekliyiz" dedi. Transfer için de konuşan Okan Buruk şöyle devam etti: "Transfer dönemi, dünyadaki her teknik adam için zor geçiyor. Gitmesi gerekenler, almak istedikleriniz... Bu dönem herkesi etkiliyor. Transfer döneminin en iyi şekilde bitirmek isteriz. Ayın 2'sine kadar süremiz var. Doğru transferler yaparak bitirmek istiyoruz.

Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
DİĞER
Fenerbahçe ünlü teknik direktörle görüşmelere başladı! Mourinho sonrası Alman ekolü...
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Mourinho'dan ilk açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:41
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:38
Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama 01:23
Aslan milli araya kayıpsız gitti! Aslan milli araya kayıpsız gitti! 01:23
Daha Eski
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! 01:23
12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 01:23
Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! 01:23
F.Bahçe'den Ederson hamlesi! F.Bahçe'den Ederson hamlesi! 01:23
Arda Güler yine sahneye çıktı! Arda Güler yine sahneye çıktı! 01:23
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:23