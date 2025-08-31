Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Şampiyonlar Ligi ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam "Her 36 takımın ne kadar iddiası varsa bizim de iddiamız var. Hedef tabi ki üst tura çıkmak. İyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni geçirmek istiyoruz. Orada oynamaya açız. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek için istekliyiz" dedi. Transfer için de konuşan Okan Buruk şöyle devam etti: "Transfer dönemi, dünyadaki her teknik adam için zor geçiyor. Gitmesi gerekenler, almak istedikleriniz... Bu dönem herkesi etkiliyor. Transfer döneminin en iyi şekilde bitirmek isteriz. Ayın 2'sine kadar süremiz var. Doğru transferler yaparak bitirmek istiyoruz.