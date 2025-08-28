Kura heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grup aşamasındaki rakipleri bu akşam belli olacak. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek ve saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TRT 1'den naklen yayınlanacak. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Sarı-kırmızılı takım kura çekiminde 4. torbada yer alacak. 8 hafta sonunda 36 takımın yer aldığı grubu ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Puan cetvelinde 9. ve 24. sıralar arasında bulunan takımlar iki ayaklı play-off maçı oynayacak. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak. 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise Avrupa macerasına nokta koyacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.