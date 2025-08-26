CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da flaş Carlos Cuesta gelişmesi! Transferi iptal oldu

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Carlos Cuesta ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Rus ekibi Spartak Moskova, Kolombiyalı stoperin transferini iptal etti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 13:16
Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta ile flaş bir gelişme yaşandı.

Kolombiyalı oyuncunun transferi konusunda 6.5 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar karşılığında sarı-kırmızılılarla anlaşan Spartak Moskova, transfer hakkında karar değiştirdi.

Rus basınına göre Moskova'da birkaç gün kalan Cuesta'nın transferi, sağlık kontrollerinde şüphe duyulması üzerine iptal edildi. Bu kararın ardından 26 yaşındaki oyuncu için talip olan bir diğer kulüp Vasco da Gama'nın tekrar devreye girebileceği konuşuluyor.

