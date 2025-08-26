Galatasaray'da flaş Carlos Cuesta gelişmesi! Transferi iptal oldu

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta ile flaş bir gelişme yaşandı.
Kolombiyalı oyuncunun transferi konusunda 6.5 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar karşılığında sarı-kırmızılılarla anlaşan Spartak Moskova, transfer hakkında karar değiştirdi.
Rus basınına göre Moskova'da birkaç gün kalan Cuesta'nın transferi, sağlık kontrollerinde şüphe duyulması üzerine iptal edildi. Bu kararın ardından 26 yaşındaki oyuncu için talip olan bir diğer kulüp Vasco da Gama'nın tekrar devreye girebileceği konuşuluyor.
