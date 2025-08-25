Leroy Sane açılışı yaptı

Leroy Sane, sarı-kırmızılı takıma alışmaya başladı. Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarının ardından Kayseri deplasmanına da ilk 11'de başlayan Alman yıldız, sergilediği performansla parmak ısırttı. Yaptığı koşular ve attığı çalımlarla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bırakan Leroy Sane, ilk skor katkısını da yaptı. İkinci yarının henüz 19'uncu saniyesinde Eren Elmalı'ya ikinci golü attıran Alman süper start, 90+3'te ise bu kez ağları kendisi sarstı. Sane Galatasaray forması altında hem ilk gol sevincini hem de ilk asistini Kayseri deplasmanında yaptı. Sane, maç sonu, "G.Saray'da çok mutluyum" dedi.