Ziraat Türkiye Kupası
Leroy Sane açılışı yaptı

Leroy Sane açılışı yaptı

Alman yıldız, Galatasaray’a ısınmaya başladı. Sane, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk skor katkısını Kayseri'de yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Leroy Sane açılışı yaptı

Leroy Sane, sarı-kırmızılı takıma alışmaya başladı. Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarının ardından Kayseri deplasmanına da ilk 11'de başlayan Alman yıldız, sergilediği performansla parmak ısırttı. Yaptığı koşular ve attığı çalımlarla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bırakan Leroy Sane, ilk skor katkısını da yaptı. İkinci yarının henüz 19'uncu saniyesinde Eren Elmalı'ya ikinci golü attıran Alman süper start, 90+3'te ise bu kez ağları kendisi sarstı. Sane Galatasaray forması altında hem ilk gol sevincini hem de ilk asistini Kayseri deplasmanında yaptı. Sane, maç sonu, "G.Saray'da çok mutluyum" dedi.

