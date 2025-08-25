CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Aslan seriye bağladı

Aslan seriye bağladı

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçtan da zaferle ayrıldı. Kayserispor deplasmanında Eren Elmalı (2), Osimhen ve Sane'nin golleriyle galibiyete uzanan Galatasaray, Süper Lig'de 3 hafta sonunda 9 puanla zirveye kuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Aslan seriye bağladı

Süper Lig'de geçen sezondan bu yana G.Saray için işler hiç değişmedi. Sarı-kırmızılılar kazanma geleneğini kaldığı yerden sürdürüyor. Geçen sezonun son 8 haftasında yeşil zemini rakiplerine dar eden Cimbom, bu yıl 3'te 3 yaparken rakiplerini ezerek sahadan sildi. Kayserispor deplasmanında da her şey G.Saray'ın istediği gibi ilerledi. Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu hiç hissedilmezken hücumda Aslan adeta şov yaptı.

BARIŞ'IN YERİNE EREN ELMALI

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Yunus harika hareketlerle topu rakip yarı alana taşıdı. Pasında Sane vurdu, kaleciden dönen topu Eren boş kaleye gönderdi. Sol kanatta görev alan Eren, 46'da ise Sane'nin harika ortasında kafayla ikinci sayısını kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında sağ kanattan Zaniolo'nun güzel ortasına gelişine vuran Osimhen farkı açtı. 90+3'te Sane uzaktan skoru belirlerken, G.Saray, 3 haftada topladığı 9 puanla zirveye kuruldu.

DEPLASMAN FATİHİ

Galatasaray'ın deplasmanlardaki performansı da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 8 deplasman maçından da zaferle ayrılmayı başardı. Cimbom 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 8 mücadelede rakiplerini hayal kırıklığına uğrattı.

