Haberler Galatasaray 10 numara Yunus Akgün

10 numara Yunus Akgün

Galatasaray'ın genç yıldızı yeni görevinde şov yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
10 numara Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz'ın kadroya dahil edilmediği Kayseri deplasmanında yeni bir anlayışla sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim Yunus Akgün oldu. Orta alanı iki isimden oluşturan teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'e 10 numaralı pozisyonda şans verdi. Eren Elmalı'nın attığı ilk golde topu yaklaşık 35 metre süren ve Leroy Sane'ye harika bir pas atan milli futbolcu, karşılaşma boyunca harikalar yarattı. İlk yarıda 4 net pozisyon yaratan Yunus, bu bölgedeki ağırlığı kaldırabileceğini gösterdi.
Tielemans ile anlaşma tamam sıra Villa'da!
