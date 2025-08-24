Kadro dışı bırakmadık

Galatasaray'dan Barış Alper konusunda net bir açıklama geldi. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış'ı kadro dışı bırakmadıklarını ifade ederek, "Barış, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla G.Saray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" diye konuştu.