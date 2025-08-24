CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kadro dışı bırakmadık

Kadro dışı bırakmadık

G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper’i koruma amacıyla Kayseri’ye götürmediklerini ve kadro bırakılmasının söz konusu olmadığını söyledi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadro dışı bırakmadık

Galatasaray'dan Barış Alper konusunda net bir açıklama geldi. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış'ı kadro dışı bırakmadıklarını ifade ederek, "Barış, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla G.Saray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" diye konuştu.

Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü!
DİĞER
Beşiktaş için ‘hazır ol’da bekliyor! İtalyan ekibiyle görüşmeler hızlandı
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Barış Alper o rakamın altına satılmayacak!
Tek hedef galibiyet! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 24 Ağustos 2025 07:45
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! 01:33
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! 01:26
Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! 01:21
Daha Eski
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! 01:21
F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! 01:21
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 01:21
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! 01:21
G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! 01:21
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 01:21