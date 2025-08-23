TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'de transfer dönemi kapanmadan kadroya orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların teklif sunduğu o ismin, İstanbul'a gelmeyi reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:30
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Başarılı teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, yaz transfer dönemi kapanmadan önce takviye yapılması planlanan bölgeler için yıldız oyuncular ve kulüpleri ile temaslarını sıklaştırdı.

Bayern Münih'den Leroy Sane'yi bedelsiz olarak renklerine bağlayan, geçtiğimiz sezon çifte kupanın baş mimarı olan Victor Osimhen'in tapusunu alan ve sakatlığı atlatmasının ardından yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye kavuşan Cimbom, inşa ettiği hücum hattı ile ön plana çıkmayı başardı.

Son şampiyon, yönünü kaleci transferine ve savunma hattına yapmayı planladığı takviyelere dönerken orta saha için de düğmeye bastı. Özellikle Dries Mertens'in vedasının ardından güven veren ve hücum hattındaki yıldız golcüleri besleyebilen bir orta saha inşa etmek isteyen Galatasaray'da yaz döneminin başında 2 isim dikkat çekiyordu.

Bu isimlerden biri, Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ydu. Uzun süren temasların ardından Serie A ekibi ile anlaşma sağlayamayan Aslan, parçalı formaya sevdalı olduğu bilinen futbolcuda mutlu sona ulaşamadı. Bununla beraber başka bir yıldız oyuncu için görüşme masasına oturuldu.

Bu kez İlkay Gündoğan için harekete geçen Galatasaray, Almanya doğumlu oyuncu için uzun süren temaslardan sonuç alamadı. Bunda İlkay'ın yüksek maaş talebi de etkili olurken Cimbom, son olarak sürpriz bir isim için harekete geçti.

Bu isim, geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot oldu. Fransız oyuncu, Marsilya'da disiplin gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Satış listesine konan 30 yaşındaki orta saha için İstanbul temsilcisinin teklif sunduğu iddia edilmişti.

Bonservisi 15 milyon Euro olarak belirlenen Rabiot'un bedelini tek hanelere indirmek isteyen Galatasaray, George Gardi aracılığı ile görüşmelerden olumlu sonuç almayı bekliyordu. Okan Buruk'un da çok istediği bilinen oyuncudan yanıt geldi.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dailymercato'dan derlediği habere göre Rabiot, Galatasaray'ın teklifini reddetti. Haberde belirtilene göre bu ret, oyuncu ile şu an için ilgilenen hiçbir takım kalmadığı anlamına geliyor.

Juventus'tan Eylül 2024'te Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 10 kez fileleri havalandırırken 6 kez golü getiren pası attı.

