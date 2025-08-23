TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Bu isimlerden biri, Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ydu. Uzun süren temasların ardından Serie A ekibi ile anlaşma sağlayamayan Aslan, parçalı formaya sevdalı olduğu bilinen futbolcuda mutlu sona ulaşamadı. Bununla beraber başka bir yıldız oyuncu için görüşme masasına oturuldu.

Bu kez İlkay Gündoğan için harekete geçen Galatasaray, Almanya doğumlu oyuncu için uzun süren temaslardan sonuç alamadı. Bunda İlkay'ın yüksek maaş talebi de etkili olurken Cimbom, son olarak sürpriz bir isim için harekete geçti.