Haberler Galatasaray Hagi'nin izinde

Hagi'nin izinde

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, kulübün efsanesi Hagi'nin rekorunu kırmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Hagi'nin izinde

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, kulübün efsanesi Hagi'nin rekorunu kırmak istiyor. İcardi, 11 gol daha atarsa Hagi'yi geçerek sarı-kırmızılı tarihteki en golcü yabancı futbolcu olacak. 2022-2023 sezonunda Fransız ekibi PSG'den önce kiralanan ardından da 10 milyon euro'ya transfer edilen İcardi, bu süreçte 88 maça çıkarken, Karagümrük maçında 62. golüne imzasını attı. Milan Baros'u geçerek G.Saray tarihinin en golcü ikinci yabancısı olan İcardi, 72 gollü Hagi'ye ait rekora yaklaştı. Arjantinli eğer 11 gol daha atarsa adını tarihe altın harflerle yazdıracak. İcardi parçalı formayı giydiği ikinci sezonda 25 golle krallık tacını giymişti.



