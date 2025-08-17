CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Günay gol yemiyor

Günay gol yemiyor

Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmayan Günay Güvenç, sergilediği performansla transfer edilecek yeni kaleciye de gözdağı veriyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan 34 yaşındaki kalecinin özellikle Süper Lig'deki performansı dikkat çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Günay gol yemiyor

Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmayan Günay Güvenç, sergilediği performansla transfer edilecek yeni kaleciye de gözdağı veriyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan 34 yaşındaki kalecinin özellikle Süper Lig'deki performansı dikkat çekiyor.

Muslera'nın yokluğunda geride kalan iki sezonda 5 kez ligde şans bulan Günay, bu sezonda ise 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonuna giren Günay toplamda 7 Süper Lig maçında forma giyerken bunların hepsinde kalesini gole kapatmayı başardı ve inanılmaz bir performans sergiledi.

Toplam 4 maçta 90'ar dakika oynayan 34 yaşındaki kaleci, 2 kez 30'ar bir kez son 5 dakikada eldivenleri giydi. Bu 7 maçın 6'sında G.Saray gol yemezken 2-1 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde ise topu filelerden çıkartan isim Muslera olmuştu. Bu sezon 3-0 kazanılan G.Antep FK ve Karagümrük maçlarında üzerine fazla iş düşmeyen Günay en kritik anlarda sahneye çıktı. İki maçta da 2'şer kurtarış yapan Günay'ın özellikle önceki gün mücadele 1-0 devam ederken Tiago'nun karşı karşıya şutunu çıkarması uzun süre alkışlandı

G.Saray'da flaş Singo gelişmesi!
Mourinho: Adil bir sonuç oldu!
DİĞER
Taylor Swift’e büyük şok! Yapay zekanın ürettiği görüntüler olay yarattı
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında...
Barış Alper için çılgın bonservis kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar 07:32
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:20
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:18
Barış Alper için çılgın bonservis kararı! Barış Alper için çılgın bonservis kararı! 01:10
Mourinho: Adil bir sonuç oldu! Mourinho: Adil bir sonuç oldu! 00:55
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:55
Daha Eski
Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! 00:55
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 00:55
F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! 00:55
F.Bahçe maçında kırmızı kart! F.Bahçe maçında kırmızı kart! 00:55
12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 00:55
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:55