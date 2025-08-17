Günay gol yemiyor

Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmayan Günay Güvenç, sergilediği performansla transfer edilecek yeni kaleciye de gözdağı veriyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan 34 yaşındaki kalecinin özellikle Süper Lig'deki performansı dikkat çekiyor.

Muslera'nın yokluğunda geride kalan iki sezonda 5 kez ligde şans bulan Günay, bu sezonda ise 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonuna giren Günay toplamda 7 Süper Lig maçında forma giyerken bunların hepsinde kalesini gole kapatmayı başardı ve inanılmaz bir performans sergiledi.

Toplam 4 maçta 90'ar dakika oynayan 34 yaşındaki kaleci, 2 kez 30'ar bir kez son 5 dakikada eldivenleri giydi. Bu 7 maçın 6'sında G.Saray gol yemezken 2-1 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde ise topu filelerden çıkartan isim Muslera olmuştu. Bu sezon 3-0 kazanılan G.Antep FK ve Karagümrük maçlarında üzerine fazla iş düşmeyen Günay en kritik anlarda sahneye çıktı. İki maçta da 2'şer kurtarış yapan Günay'ın özellikle önceki gün mücadele 1-0 devam ederken Tiago'nun karşı karşıya şutunu çıkarması uzun süre alkışlandı