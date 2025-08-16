TRANSFER HABERİ - Ederson adım adım Galatasaray'a! İmza an meselesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ederson her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin yanıtını bekliyor. İngiliz basını; Trafford’u transfer eden mavi-beyazlıların, Donnarumma’yla da imzaladıktan sonra Sambacı eldiveni bırakacağını yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Brezilyalı eldivenle her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar için dün flaş bir gelişme yaşandı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ederson hakkında açıklamalarda bulundu.
Pep, 31 yaşındaki sambacının, bugünkü Wolves maçında kadroda yer almayacağını açıklarken, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum... Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadeleriyle Ederson'la City'nin bağlarını koptuğunu ilan etti.
Galatasaray'a katılmak konusunda istekli olan ve kulübüne rest çeken Brezilyalı file bekçisi, 7 milyon euro maaş karşılığında 2028'e kadar sürecek bir sözleşme için kişisel şartlarda el sıkıştı.
İngiliz basını; Trafford'u transfer eden İngilizlerin yanına ya da önüne PSG'den yıldız kaleci Donnarumma'yla da imzaladıktan sonra sambacı eldiveni bırakacağını yazdı. Sarı- kırmızılıların bonservis için 10 milyon euro'yu gözden çıkarttığı belirtildi.
Manchester City yönetiminin teknik direktör Guardiola'nın bu açıklamaları sonrasında, Ederson'un da kesin olarak takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle transferi için daha fazla zorluk çıkartmayacağı İngiliz basını tarafından öne sürüldü.