Roland Sallai: En iyi halimde oynamaya çalışıyorum

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SALLAI'NİN AÇIKLAMALARI

"Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık."

"Her şeyimi vermeye çalışıyorum. En iyi halimde oynamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Sahada en iyisi olmak için çok çalışmak gerekiyor."