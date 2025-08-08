CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 00:06
Roland Sallai: En iyi halimde oynamaya çalışıyorum

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SALLAI'NİN AÇIKLAMALARI

"Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık."

"Her şeyimi vermeye çalışıyorum. En iyi halimde oynamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Sahada en iyisi olmak için çok çalışmak gerekiyor."

