Icardi ve Osimhen neden kadroda yok? Okan Buruk açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 21:03 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 21:08
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Her maç zor. Gaziantep deplasmanı, ilk hafta oynamanız, iki takımın lige başlaması açısından zorluklar olabiliyor ama hazırlık dönemini iyi geçirdik. Eksik yerlerimiz var. Özellikle santrfor noktasında eksiğimiz var. Icardi, takıma dönme noktasında. Osimhen, 6 gün çalıştı, tam fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi. Onun dışında iyi bir 11'le sahadayız. İyi başlamamız gerekiyor."

"Lazio maçından dersler çıkardık. Bunlara çalıştık. Lige hazırız. Kazanmak istiyoruz. Kazanarak başlamak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor."

"Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık."

IFAB'IN KALECİLER İÇİN YENİ KURALI HAKKINDA

"Bence bir milat bu. Oyunu hızlandıracak bir şey, ofansif olarak da hızlandıracak. Takımlar bunu doğru kullanabilirse, avantaj olacaktır. Bizim gibi takımlar için çok önemli. Birçok takımın, kalecinin vakit geçirdiği yerde çok önemli. Aut atışlarına da dikkat edilmeli. Hakemlerimizin de oyunu hızlandırma yönünde etki etmesi gerekiyor."

