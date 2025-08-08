Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, karşılaşmanın 9. dakikasında Gaziantep FK ceza sahası içerisinde köşe vuruşu kullanılırken Kevin Rodrigues'in kendisine yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu VAR ekranında izlemesinin ardından Galatasaray adına penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
İŞTE O POZİSYON
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.