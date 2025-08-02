Fenerbahçe'ye gönderme

Başkan Dursun Özbek'in ardından toplantıda söz alan Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen transferi üzerinden ezeli rakipleri F.Bahçe'ye göndermede bulundu. F.Bahçe'yi işaret ederek Osimhen'e Türkiye'den teklif gittiğini belirten Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Victor Osimhen'e Türkiye'den teklif gitti. Osimhen'in ne cevap verdiğini biliyoruz. Çok farklı bir karakter Osimhen. Sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan da büyük teklif gitti. Napoli açıklayabilir. Yeni bir markamız olacak. Bununla beraber çok satış yapacağız. Bu marka, çok özel olacak. Formada Osimhen'in imzası var. Gerçek 5 yıldızlı formamız da var. Bu 45 numara da çok meşhur oldu. Herkesin almak isteyip alamadığı bir forma oldu. Çocuklar da hangi forma olursa olsun 45 numaralı forma giymek istiyor. G.Saray, Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası. İstediğimiz oyuncuyu alırız. Bunu Osimhen transferinde gösterdik. Kimsenin hayal edemeyeceği rakamları ortaya koyduk."

BÜYÜK PARALARI GERİ ÇEVİRDİ

Osimhen'in Galatasaray'a söz verdiğini ve büyük rakamları geri çevirdiğini dile getiren Kavukcu, "Gizlilik içinde bu işi yürüttük. G.Saray'ın gücünü ortaya koyduk. Başkanımız, bu işi net bir şekilde yapmamızı istedi. Osimhen'in de vazgeçtiği rakamlar çok büyük. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

GELECEĞE BORÇ BIRAKMIYORUZ

75 milyon euro'luk bonservisi kendi dönemlerinde ödeyeceklerini belirten Abdullah Kavukcu, "Başkanımız, parayı bu yönetimin ödemesini istedi. Geleceğe borç bırakmak istemedi. Bu durum bizim için büyük gurur. Biz, bu bonservisi sermaye olarak G.Saray'ın kasasına koyduk" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIN ETKİSİ İLE OSIMHEN GELDİ

Taraftarların çağrısına kulak verip Osimhen'i aldıklarını belirten Sportif A.Ş Başkan Vekili, "Taraftarın isteklerini yerine getirdik. Şimdi taraftarımızın da bize güç vermesini istiyoruz. Çok daha güçlü adımlar atmamız için kurumsal şirketlerden de destek bekliyoruz. Bunu da başarıyla yapacağız. Osimhen gibi bir yıldızı transfer ettiysek, taraftarın da etkisi çok büyük" diye konuştu.

3 SÜRPRİZ KALECİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Sırada kaleci transferi olduğunu belirten Kavukcu şöyle devam etti: "Biz, her şeyi planlayarak buraya geldik. Kaleci transferi hakkında da çok farklı isimler konuşuluyor. Daha önce hiç duymadığınız 3 isim var. Gizli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Biten bir şey daha yok. Herkesle görüşüyoruz. Şartlar uyduğunda son kararı hocamız verecek. Burada başkanımızın da kararı önemli."