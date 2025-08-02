Bir hayalimiz var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte dün RAMS Park'ta bir basın toplantısı düzenledi. Osimhen transferi ve gelecekle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, G.Saray'ı dünyanın en büyük kulübü yapmanın hayali olduğunu söyledi. Özbek şöyle devam etti: "Arkadaşlarımla bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçok kişiye imkansız gibi görünüyor. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, sarı-kırmızıya gönül verenler, bizim bu hayalimize ortak oldu. İşte bu destek ve inançla hayalimiz büyüyerek en önemli hedefimiz haline geldi.

BUNDAN SONRA ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ

Karşınızda bu hayali gerçeğe dönüştürmüş olmanın mutluluğu ve gururuyla bulunuyorum. Öne Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in 10 numarası görülmemiş bir şekilde daha sezon yeni sona ermişken tamamlandı. Sonra da Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen'i sonuçlandırdık. Bu transferler sadece bir rakam transferi değildir. G.Saray'ımızı Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedefinin adımlarından biridir. İstediğinde G.Saray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının en önemli göstergesidir. Bu transferler güveninin göstergesidir."

ÇOK BAŞKA BİR SEVİYEYE ULAŞTIK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün seviye atladığını ifade ederek şöyle devam etti: "Transferlerin bir maliyeti, ödeme şekli var. Hiç kimse, 'Bu transfer yapıldı. Bakalım nasıl ödenecek?' diye düşünmesin. Böyle bir şey yok. G.Saray'ın artık ne marka değeri ne futbol seviyesi ne de proje yapmadaki gücü, geçen sene olduğu yerde değil. G.Saray başka bir yere geldi. Bu gelişim aynen devam edecek."

HERKES BU ÖZEL ÜRÜNÜ ALMALI

Başkan Dursun Özbek, üretilen Osimhen kutularının tüketilmesi için taraftarlara çağrıda bulunarak, "Osimhen transferi için özel olarak ürettiğimiz ürün kutusunu da satışa sunduk. Bu kutuda özel seri numaralı Osimhen forması, maske ve atkı bulunuyor. Bu kutunun hatıra olarak her G.Saraylı'nın evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TARAFTAR İSTEDİ BİZ DE GETİRDİK

Taraftarın çok istediği Osimhen'i getirdiklerini belirten Özbek, "Ülkemizin neresine gidersek gidelim taraftarlarımız bize sezon içinde, 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' demişti. Biz yönetim olarak sizin, 'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' mottonuzu dikkate aldık. Bu bize güç ve cesaret verdi. Şimdi de G.Saray size inanıyor ve desteğinizi bekliyor" diye konuştu.

HEDEF 2028'DE 28

Başarılı bir dönem geçirdiklerini ve 3 senedir şampiyon olduklarını aktaran Başkan, "Geleceğe borç bırakmayacağız. Bugün artık 26, 27, 28. şampiyonlukları hedefleyen bir çalışma içindeyiz. Amacımız günü kurtarmak değil, G.Saray'ın geleceğini yapmak. Çok net önümüzdeki günlerde bütün Galatasaraylılar görecek. Uzun yıllar hizmet edecek bir kadroyu kuruyoruz" dedi.