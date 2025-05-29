Galatasaray'da sezonu çifte kupayla tamamlayan Dries Mertens, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 3. şampiyonluk kazanan Dries Mertens, "Bu sezon ocak ayına kadar her maçta oynadım. Vücudum farklı tepki veriyordu. Genç ile yaşlı oyuncu olmak arasında bir fark var. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Cuma günü belki de son maçımı oynayacağım. Umarım kazanarak bitiririm. Muhteşem bir sezon geçirdim" görüşlerini paylaştı.

DAİMA KALBİMDE TAŞIYACAĞIM

Sarı-kırmızılı kulübü çok sevdiğini ve 3 sende unutulmaz başarılar elde ettiğini vurgulayan Belçikalı futbolcu, "Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Burada yaşadıklarım için çok gururluyum. Her zaman kalbimde özel bir yerde olacak. Burada bıraktığım izi kalbimde, hayatımın sonuna kadar taşıyacağım" dedi. Mertens, "Her bir şampiyonluğun farklı bir önemi var. Türkiye Kupası'nı kazanamamıştım, bu sene kazandık. Türkiye Kupası'nı kazanabilmek çok önemliydi" diye ekledi.

AYRILMAK KOLAY DEĞİL

Vedanın kolay olmadığını bildiren Dries Mertens, "Bu hafta çok fazla ağladım. Daha fazla ağlamayacağım. Bu 3 sene boyunca çok mutlu oldum, eğlendim. Kazanmamız da bizi iyi hissettirdi. İstanbul'da yaşamayı çok sevdik. Napoli'de 9 sene yaşadık, kolay değildi değiştirmek. Yeni alışkanlıklar, Ciro'nun okulu, takım... Ayrılacak olmak kolay değil" diye konuştu.